Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин наградил медалью сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале чиновника. Он пояснил, что местная жительница получила медаль "За отвагу". Награду от властей ДНР Екатерина Чубук получила за свои действия при опасности людям.
Она эвакуировала в цокольный этаж даже прохожих с улицы, и сама спустилась последней, уже когда сыпались стекла. Очень скромная и отважная донбасская девушка.
Денис Пушилин, глава ДНР
Пушилин заявил о продвижении союзных сил в направлении Артемовска и Угледара.
Фото и видео: Telegram / Пушилин Д. В.
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