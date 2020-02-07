Глава ДНР рассказал о том, как местная жительница помогала жителям.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин наградил медалью сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале чиновника. Он пояснил, что местная жительница получила медаль "За отвагу". Награду от властей ДНР Екатерина Чубук получила за свои действия при опасности людям.

Она эвакуировала в цокольный этаж даже прохожих с улицы, и сама спустилась последней, уже когда сыпались стекла. Очень скромная и отважная донбасская девушка. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин заявил о продвижении союзных сил в направлении Артемовска и Угледара.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д. В.