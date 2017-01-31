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Пушилин не исключил скорого прибытия в ДНР добровольцев с Ближнего Востока
Сегодня, 15:22
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Пушилин не исключил скорого прибытия в ДНР добровольцев с Ближнего Востока

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Глава ДНР объяснил, что иностранцы хотят помочь освободить территорию.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил скорого прибытия в регион добровольцев с Ближнего Востока. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-1". По словам руководителя, эти волонтеры стремятся помогать ВС РФ и силам ДНР.

Заявок из разных стран достаточно много…тех ребят, которые столкнулись с тем оголтелым радикализмом, основанном на другим принципах, но тем не менее очень много общего с украинским неонацизмом.

Денис Пушилин, глава ДНР РФ

Пушилин уточнил, что Донбасс готовы отправиться "тысячи и тысячи" добровольцев. Он не исключил, что в скором времени эти люди окажутся в соседних окопах и плечом к плечу с боевыми подразделениями ДНР и ЛНР, чтобы освободить территорию.

Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи.

Фото: YouTube / РУССКИЙ ЦЕНТР

Теги: ближний восток, денис пушилин, днр, добровольцы, донбасс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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