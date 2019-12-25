Пушилин: число жертв ракетной атаки на центр Донецка выросло до 21

Погиб еще один пострадавший при ракетном ударе ВСУ.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что число жертв ракетной атаки на центр Донецка выросло до 21. Такое заявление чиновник сделал во время выступления в эфире телеканала "Россия-24". Ранее общественность узнала о 20 погибших и 36 раненых после воздушного удара со стороны Вооруженных сил Украины.

К сожалению, умер еще один из пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Таким образом, количество погибших увеличилось до 21. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что 14 марта представители Минобороны РФ сообщили, что по центру города Донецк была выпущена ракета "Точка-У". Обстрел велся с подконтрольного Киеву района. Комплекс представляет из себя модернизированную версию тактического вооружения, необходимого для ликвидации целей противника: наземных средств, разведывательных и ударных комплексов, пунктов управления, баз с авиацией.

Пушилин: фамилии виновных в обстреле Донецка "Точкой-У" установлены.

Фото: YouTube / Россия-24

