Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы по полям и пытаются проломить оборону у Артемовска

Врио главы ДНР оценил обстановку в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины пытаются проломить оборону на флангах города Артемовска и не дать российским боевым подразделениям продолжить наступление. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Эксперт добавил, что в процессе освобождения Артемовска военнослужащие перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка в городе. Однако на сегодняшний день погодные условия позволяют противнику использовать для этих целей даже поля. Это обуславливает достаточно напряженную ситуацию вокруг населенного пункта.

Пушилин прокомментировал урегулирование конфликта на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости