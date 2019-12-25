Пункты Водоканала в Петербурге растопили 18 тысяч кубометров снега за сутки

В Петербурге выпало 14 сантиметров снега, а утром 4 февраля в некоторых районах города – еще четыре.

В четверг, 4 февраля, дорожные предприятия продолжают убирать снежные завалы, которые образовались из-за начавшегося накануне снегопада. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

В Петербурге выпало 14 сантиметров снега, а утром 4 февраля в некоторых районах города – еще четыре. Уборкой снега в городе занимаются более 1000 машин и более 1200 дворников. Плюс ко всем 674 специалиста и 140 единиц спецтехники очищают дорожки в парках и скверах.

За прошедшие сутки дорожники вывезли на пункты Водоканала более 17,8 тыс. кубометров снега, с начала зимнего сезона в утиль отправились 363 тысяч кубометров.

В четверг еще будет идти небольшой снег, но его высота не превысит 0,5-1 сантиметра. Петербуржцев ждет арктическое вторжение в четверг.

Фото: Piter.tv