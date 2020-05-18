Пулково расширяет сотрудничество с авиакомпаниями Ближнего Востока и Азии

Так, в 2024 году Пулково планирует перевезти более 20 млн пассажиров.

Петербургский аэропорт Пулково планирует расширить сотрудничество с авиакомпаниями стран Ближнего Востока и Азии. Об этом пишет ТАСС 23 ноября, ссылаясь на директора по авиационной коммерции управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши.

Мы ведем переговоры с туроператорами с Ближнего Востока, это Дубай, Абу-Даби, Бахрейн, Оман, Кувейт и так далее, думаю, мы в следующем году увидим, особенно в летнем сезоне, результаты всех этих переговоров. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы"

Кроме того, речь шла и о привлечении туристов из стран Ближнего Востока в Петербург и другие российские города. Так, в 2024 году Пулково планирует перевезти более 20 млн пассажиров.

Ранее мы рассказывали о том, что самолеты в Пулково летят в другой аэропорт из-за погоды.

Фото: Piter.TV