Самолеты в Пулково летят в другой аэропорт из-за погоды

В городе бушуют снег и ветер.

Авиарейсы из Уфы и Тюмени, направляющиеся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасной аэродром в Шереметьево ввиду сложных метеоусловий – сильного бокового ветра и снегопада. В другой аэропорт перенаправили еще 7 самолетов, кроме этих. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Аэропорт "Пулково", ответственный за прием данных рейсов в Петербурге, также работает в условиях сложных метеоусловий, проводя мероприятия по попеременной очистке взлетно-посадочных полос от снега, противообледенительная обработка воздушных судов.

Ранее сообщалось, что с 15 декабря возобновят перелеты из Ярославля в Петербург.

Фото: Piter.TV