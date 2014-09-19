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Самолеты в Пулково летят в другой аэропорт из-за погоды
Сегодня, 10:46
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Самолеты в Пулково летят в другой аэропорт из-за погоды

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В городе бушуют снег и ветер.

Авиарейсы из Уфы и Тюмени, направляющиеся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасной аэродром в Шереметьево ввиду сложных метеоусловий – сильного бокового ветра и снегопада. В другой аэропорт перенаправили еще 7 самолетов, кроме этих. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы". 

Аэропорт "Пулково", ответственный за прием данных рейсов в Петербурге, также работает в условиях сложных метеоусловий, проводя мероприятия  по попеременной очистке взлетно-посадочных полос от снега, противообледенительная обработка воздушных судов.

Ранее сообщалось, что с 15 декабря возобновят перелеты из Ярославля в Петербург.

Фото: Piter.TV

 

Теги: задержки, пулково, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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