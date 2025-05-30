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Пулемётчик ВСУ получил 16 лет колонии за обстрел мирных жителей Курской области

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Максим Левченко совершил преступление 1 ноября 2025 года в российском приграничье.

Судебная инстанция приговорила украинского боевика Максима Левченко к 16 годам заключения в колонии за обстрел мирных жителей на территории приграничных районов в Курской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России через социальные сети. Известно, что фигурант расследования служил в рядах армии киевского режима пулеметчиком. Надзорное ведомство установило, что 1 ноября 2024 года иностранец, вооружённый ручным пулемётом, в составе ВСУ незаконно вторгся на территорию  нашего государства. Далее, находясь в селе Ольговка Кореневского района, Максим Левченко открывал огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению. В результате боевых действий украинца удалось задержать.

Приговором суда Левченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима.

сообщение суда

СК завел дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Курск.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: военные преступления, всу, курская область, регионы, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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