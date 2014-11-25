Светлана Петренко раскрыла подробности о ночном инциденте в российском приграничье.

Российские представители Следственного комитета возбудили уголовное дело о теракте после массированной атаки армии киевского режима на Курск, состоявшееся 30 мая с помощью беспилотников. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки украинских вооруженных формирований на город Курск. пресс-служба СК РФ

В надзорном ведомстве рассказали о том, что 30 мая в ночное время военнослужащие из Вооруженных формирований Украины при поддержке беспилотных летательных аппаратов самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Курске. В результате нападения ВСУ повреждены жилые дома, а также областная больница. От падения обломков дрона на гражданский автомобиль пострадал мужчина. Местный житель находился в салоне машины. Медики выявили у пациента осколочные ранения. Сейчас потерпевшему оказывается необходимая помощь. Светлана Петренко пояснила, что военные следователи осмотрели место происшествия. Специалисты обнаружили фрагменты БПЛА с соответствующими маркировками и надписями на украинском языке.

По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению. пресс-служба СК РФ

В трех регионах РФ шестерых человек задержали за поджоги под влиянием мошенников.

Фото и видео: Следственный комитет России