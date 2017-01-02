Псу, на глазах которого умерла хозяйка, ищут дом и семью

Пес Тоша умершей хозяйки живет в подъезде и не понимает, почему нет любимого человека и почему его не пускают домой.

У 8-летнего пса Тоши на глазах умерла хозяйка. Знакомые с этой историей ищут собаке новую семью и дом.

Пользователь социальной сети ВКонтакте Марина Комарова из Санкт-Петербурга сообщила грустную историю рыжего пса Тоши. 81-летняя женщина неделю лежала в больнице и торопилась скорее увидеться с любимым питомцем. Всю неделю Тоша жил в подъезде, соседи подкармливали пса.

В день выписки женщина вошла в подъезд. Тоша услышал шаги любимого человека и понесся навстречу. Женщина обняла любимца и умерла. Пока ждали спецмашину, собака все это время пролежала рядом с хозяйкой на лестнице.

Прошло 9 дней после смерти женщины. Собака грустит и скучает по хозяйке. Не понимает, почему любимого человека нет рядом, и не пускают его домой. Все это время он живет в подъезде, люди его жалеют, кормят, но брать домой никто не хочет. Марина сообщает, что уже появились недовольные, что беспризорный пес живет в подъезде.

Женщина обратилась в соцсетях с просьбой найти Тоше новую семью и дом. Пес добрый, прекрасно ладит с другими животными и людьми.

Фото: ВК, Марина Комарова