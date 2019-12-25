Псковские пограничники поймали 3 африканцев

Двое из пойманных граждан африканских стран привлечены к уголовной ответственности, третьему назначен штраф и выдворение из России.

Псковскими пограничниками задержаны 3 нарушителя государственной границы РФ.

"Псковское Агентство Информации со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Псковской области сообщает, что сегодня утром в районе населенного пункта Скобково пограничники задержали 29-летнего жителя одной из стран Восточной Африки.

А днем ранее в районе населенного пункта Белкино пограничники задержали двух выходцев из Северной Африки, которые пытались незаконно пересечь границу с Литвой.

Двоих задержанных ждет уголовное дело, третьему назначен штраф с последующим выдворением из страны.

Ранее:Глава Саратовского Минтранса годами брал взятки

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области