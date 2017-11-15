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Психоделическое видео из Ростова Димы Билана набирает обороты в сети

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В Instagram Дмитрия Билана появилось странное артхаусное видео.

Дмитрий Билан в своем Instagram опубликовал странное видео из Ростова, когда приехал в город на гастроли.

Певец подписал это видео словами:

400 км в дороге .,ну как тут без артхаусного гастрольного психоделика !

Подписчикам понравилась подача видеоматериала, и видео стремительно набирает просмотры в интернете и разлетелось по социальным сетям. Судя по комментариям, больше всего подписчикам, особенно женского пола, понравился ласковый котик и то, что Дмитрий так добродушно отнесся к котейке. Кто-то даже предложил Билану взять 5ти-месячного котенка.

Видео: Instagram/bilanofficial

 

Теги: дмитрий билан , инстаграм , психоделика , ростов
Категории: Культура Новости России Лента новостей

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