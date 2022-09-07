Проверка выявила нарушения в семи из 10 образцов тушенки в Петербурге

В Санкт-Петербурге проведена проверка качества мясных консервов "Говядина тушеная" в розничных торговых точках. Образцы продукции различных производителей были направлены на экспертизу в испытательную лабораторию СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров, работ и услуг" - "ПЕТЭКС".
Результаты лабораторных исследований показали, что семь из десяти проверенных образцов не соответствуют требованиям государственного стандарта. Основное нарушение - недостаточное содержание белка: фактический показатель варьировался от 6,25 до 12,18 процента при установленной норме. В одном случае специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня содержания хлористого натрия - 1,8 процента.
Ранее сообщалось, что в Петербурге не обнаружены пригодные для купания водоемы.
Фото: freepik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все