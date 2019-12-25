  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Стрелке Васильевского острова внепланово зажглись Ростральные колонны
Сегодня, 8:18
89
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На Стрелке Васильевского острова внепланово зажглись Ростральные колонны

0 0

Специалисты проверяли оборудование перед концертом "Ленинградская симфония на берегах Невы".

На Стрелке Васильевского острова внепланово зажгли огни на Ростральных колоннах. Петербуржцы и гости могли наблюдать проверку оборудования вечером понедельника, 8 августа. Она продлилась до 23:00. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. 

Отмечается, что мероприятия были связаны с подготовкой к проведению концерта "Ленинградская симфония на берегах Невы", который посвятят 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде.

Помимо концерта, 9 августа в центре города покажут световое шоу.

Ранее мы сообщили о том, что масштабный водный фестиваль прошёл в минувшие выходные в центре Петербурга и в Кронштадте.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург (архив)

Теги: васильевский остров, проверка, ростральные колонны, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии