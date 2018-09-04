Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита в Мадриде.
Он напомнил, что днем ранее было принято важное политическое решение о приглашении двух стран в НАТО. Столтенберг отметил, что протокол будет подписан в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии.
Ранее Путин заявил, что Россия ответит зеркально в случае размещения вооружения НАТО в Финляндии и Швеции.
Видео: YouTube / NATO News
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