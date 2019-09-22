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Протоиерей РПЦ Смирнов раскрыл способ избавления от привычки ругаться матом

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Этой привычкой страдал один из его подопечных.

Как сообщил "Интерфакс", протоиерей и глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов сделал необычное заявление. Представитель РПЦ на встрече с воспитанниками детского дома "Павлин" рассказал, как можно быстро отучить человека от употребления мата в речи. 

Смирнов вспомнил, как один из его подопечных при нем выругался.

"Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается", – заявил Смирнов.

По его мнению, рукоприкладство – это эффективный способ, но лучше обходиться без него. Глава комиссии патриарха призвал подростков отказаться от мата и сочинять стихи, когда "в русском языке 500 тысяч слов прекрасных".

Фото: Википедия

Видео: Ми́ссия-ОД / YouTube

Теги: вера, протоирей дмитрий смирнов, рпц, церковь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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