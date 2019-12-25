Протестная акция проходит в Варшаве у памятников жертвам авиакатастрофы под Смоленском

Демонстранты не могут подойти к памятнику жертв трагедии.

Протестная антиправительственная акция проходит в Варшаве у памятников жертвам авиакатастрофы под Смоленском. Жители столицы не могут попасть к месту проведения официальных траурных мероприятий из-за оцепления полиции. Сегодня страна вспоминает трагедию, которая произошла 10 апреля 2010 года с президентским самолетом. В тот день во время крушения Ту-154М погиб глава государства Лех Качиньский и другие пассажиры.

Корреспондент ТАСС рассказал, несколько десятков человек устроили демонстрацию в парке у площади Юзефа Пилсудского. Там расположен памятник жертвам авиакатастрофы. Утром правительство возложило к нему цветы, венки и зажгло свечи. Демонстранты пытаются пробраться к территории с антиправительственными лозунгами.

Площадь Пилсудского по всему периметру оцеплена металлическими ограждениями. Там дежурят представители закона в касках, защитных жилетах и с щитками.

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