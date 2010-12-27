Пространство Охта Lab закрывается в Петербурге с 1 ноября

Новую концепцию петербуржцы увидят уже в 2020 году.

С первого ноября пространство "Охта Lab" закрывается для петербуржцев. Культурно-образовательное пространство будет менять формат. В следующем сезоне организаторы подготовят для участников другую концепцию. Известно, что посетить мероприятия в измененной локации можно будет уже в первом квартале 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На данный момент известно, что лаборатория переедет в "Охта Молл" на этаж выше. Акцент мероприятий хотят сместить на семейную аудиторию. Станет больше лекций о воспитании ребенка, встреч родительских клубов. Из старого - сохранится филиал библиотеки имени Маяковского и коворкинг.

Отметим, что смена формата характерна для всего торгового центра.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кудрово крупнейший торговый центр ждет реконструкция.

Фото: Охта Lab

