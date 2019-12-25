Проспект Карла Маркса открыли после реконструкции в Новой Ладоге

Архитекторы должны были сохранить прежний вид проспекта, но внедрить современные элементы благоустройства.

В среду, 25 мая, проспект Карла Маркса в Новой Ладоге открыли после реконструкции, сообщило издание ЛенТВ24.

Глава администрации Новоладожское городское поселение Игорь Цыганков отметил, что первую весну он шел по проспекту, не перепрыгивая через лужи.

Специалисты должны были сохранить прежний вид проспекта, но внедрить современные элементы благоустройства. Ожидается, что благодаря новому облику проспекту приедет дополнительный поток туристов, который положительно скажется на развитии малого и среднего бизнеса.

Акцентом проспекта стал столб с часами, который наверняка станет популярным местом встреч у местных жителей.

Фото: Вконтакте / Центр культуры, спорта и туризма г. Новая Ладога