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Одну из главных магистралей Невского района отремонтируют в 2022 году
Сегодня, 14:47
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Одну из главных магистралей Невского района отремонтируют в 2022 году

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Из-за ремонта проспекта Большевиков на проезжей части ограничат движение.

Проспект Большевиков отремонтируют в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 

Общая протяженность ремонтируемого участка составит 5,12 км. На работы выделят почти 309 млн рублей. Подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, а также обновит разметку. В последний раз проспект Большевиков ремонтировали в 2012 году. 

Водителей предупреждают, что из-за работ движение на участке от Дальневосточного проспекта до улицы Коллонтай будет ограничено. 

Всего в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петербурге в этом году отремонтируют 46 дорог. Среди них — Лиговский проспект, площадь Восстания, улица Большая Зеленина, улица Комсомола, улица Маршала Захарова и другие. 

Фото: Piter.tv

Теги: проспект большевиков, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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