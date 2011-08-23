Одну из главных магистралей Невского района отремонтируют в 2022 году

Из-за ремонта проспекта Большевиков на проезжей части ограничат движение.

Проспект Большевиков отремонтируют в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Общая протяженность ремонтируемого участка составит 5,12 км. На работы выделят почти 309 млн рублей. Подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, а также обновит разметку. В последний раз проспект Большевиков ремонтировали в 2012 году.

Водителей предупреждают, что из-за работ движение на участке от Дальневосточного проспекта до улицы Коллонтай будет ограничено.

Всего в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петербурге в этом году отремонтируют 46 дорог. Среди них — Лиговский проспект, площадь Восстания, улица Большая Зеленина, улица Комсомола, улица Маршала Захарова и другие.

Фото: Piter.tv