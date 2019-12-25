Прощание со Львом Капланом назначено на 22 декабря

С 10:00 до 12:00 пройдет гражданская панихида в Доме архитектора (Большая Морская, 52).

В пятницу, 22 декабря, в Петербурге состоится прощание с основателем и главой Санкт-Петербургского союза строительных компаний ("Союзпетрострой") Львом Капланом. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Напомним, что Каплан скончался 18 декабря на 95-ом году жизни. Коллеги заслуженного строителя отметили, что им не хватает слов, чтобы описать его заслуги, награды и регалии. Также соболезнования в связи с кончиной Коплана выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Вся жизнь Льва Моисеевича Каплана была связана с нашим городом. На его долю выпали суровые годы блокады. Будучи подростком, он тушил зажигательные бомбы. Самой дорогой наградой для него была медаль "За оборону Ленинграда". Лев Моисеевич пользовался огромным авторитетом в профессиональном сообществе. В 1995-м он создал Санкт-Петербургский Союз строительных компаний "Союзпетрострой" и был его бессменным руководителем. Он последовательно отстаивал интересы строительного комплекса, предлагал пути решения проблем. Разработал многочисленные программы и стратегии для отрасли, организовывал конференции по качеству строительства. Александр Беглов, губернатор Петербурга

С 10:00 до 12:00 пройдет гражданская панихида в Доме архитектора (Большая Морская, 52). Позже, в 13:00, состоится отпевание в Спасо-Преображенском соборе. В 16:30 начнутся поминки в Доме архитектора.

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Фото: Сайт ЗакСа Петербурга