Андрея Константинова похоронят на Смоленском кладбище

В субботу с 9:00 до 13:00 в здании Новой сцены Александринского театра на набережной Фонтанки состоится гражданская панихида.

В субботу, 16 декабря, в Петербурге пройдут похороны журналиста, публициста, основателя Агентства журналистских расследований (АЖУР) Андрея Константинов. Об этом пишет 47news.

Так, с 9:00 до 13:00 в здании Новой сцены Александринского театра на набережной Фонтанки состоится гражданская панихида. Затем процессия проследует на Смоленское кладбище, где и будет похоронен Константинов. Отпевание начнётся в 14:00.

Напомним, что Андрей Константинов вёл активную журналистскую и публицистическую деятельность в Северной столице: общий тираж его книг превысил 20 млн экземпляров. Кроме того, он написал сценарий к 15-серийному художественному фильму "Бандитский Петербург" по своему одноимённому произведению.

О смерти Константинова стало известно 13 декабря: в последние годы он страдал от тяжёлой и неизлечимой болезни.

Ранее мы сообщили о том, что прощание с Владимиром Гронским состоится 17 декабря.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov