Прощание с Владленом Татарским пройдёт 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве

Церемония начнётся в 12:00.

В субботу, 8 апреля, в Москве пройдёт прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым). Информацию об этом разместили в Telegram-канале погибшего.

Церемония начнётся в 12:00 в похоронном зале на Троекуровском кладбище. Напомним, Татарский погиб в Петербурге на своём творческом вечере вечером в воскресенье, 2 апреля. Там произошёл взрыв врученной военкору статуэтки. Позже СК РФ переквалифицировал дело об убийстве Татарского на теракт.

Всего в результате взрыва пострадали более 40 человек. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.

Ранее Бастрыкин поручил проверить пародию комиков на вручение статуэтки Владлену Татарскому.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин