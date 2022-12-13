Прощание с Владленом Татарским пройдёт 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве

В субботу, 8 апреля, в Москве пройдёт прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым). Информацию об этом разместили в Telegram-канале погибшего.
Церемония начнётся в 12:00 в похоронном зале на Троекуровском кладбище. Напомним, Татарский погиб в Петербурге на своём творческом вечере вечером в воскресенье, 2 апреля. Там произошёл взрыв врученной военкору статуэтки. Позже СК РФ переквалифицировал дело об убийстве Татарского на теракт.
Всего в результате взрыва пострадали более 40 человек. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.
Ранее Бастрыкин поручил проверить пародию комиков на вручение статуэтки Владлену Татарскому.
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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