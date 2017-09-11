На проспекте Маршала Казакова прорвало трубу: фото и видео

В Кировском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу. В Сети появились фото и видео.

Труба с горячим кипятком лопнула на пересечении проспектов Маршала Казакова и Маршала Жукова. Раскаленная жидкость залила проезжую часть, а окрестности на площади в 100 квадратных метров затянуло горячим паром. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Они же выкладывают в Интернет фотографии и видео с места происшествия. Люди жалуются, что в зоне прорыва затруднено движение автомобилей. Однако больших пробок на перекрестке пока что все-таки не наблюдается.

Площадь разлива на данный момент не превышает 20 квадратных метров. Причины прорыва трубы не сообщаются. При этом вода из-под земли продолжает прибывать. Очевидцы говорят, что на их глазах "возникают и бьют гейзеры".

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург