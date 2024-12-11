Прорыв трубы у Ледового дворца локализован

Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Утро вторника, 14 января, началось с неприятностей для автомобилистов на проспекте Пятилеток рядом с Ледовым дворцом. В 08:00 здесь произошёл прорыв трубы с горячей водой. Вода растеклась по дороге, поднялся густой пар, что парализовало движение транспорта. На месте аварии уже работает команда специалистов из ГУП "ТЭК СПб".

Авария произошла на трубе диаметром 700 мм. Место прорыва уже локализовано, территория оцеплена, проводятся подготовительные работы перед ремонтом.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Из-за аварии пришлось изменить маршруты автобусов № 12, 161, 169.

Ранее мы сообщили о том, что на Шлиссельбургском проспекте произошел прорыв трубы.

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