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Дочь Любови Успенской вторые сутки не выходит на связь
Сегодня, 21:33
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Дочь Любови Успенской вторые сутки не выходит на связь

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Артистка допускает, что ее могли похитить.

Накануне в Telegram-канале главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина появилась информация о пропаже дочери Любови Успенской – Татьяны Плаксиной. Как говорит Бородин, ему об этом сообщила лично артистка.

Обращаюсь ко всем руководителям силовых структур. Только что мне позвонила Любовь Успенская и сообщила, что у неё пропала дочь. Допускаем такую мысль, что её могли похитить в связи с её командировками в ДНР и ЛНР.

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией

Согласно второй версии, Татьяну Плаксину могли похитить с целью шантажирования матери – известной певицы. Информацию о пропаже также для "РЕН ТВ" подтвердил PR-менеджер дочери Успенской, отметив, что она не выходит на связь уже на протяжении двух дней.

Ранее мы сообщали о том, что под Петербургом мужчина похитил сестру и заставил ее переоформить жилье на себя.

Фото: соцсети Любови Успенской

Теги: любовь успенская, похитили дочь успенской, татьяна пласкина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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