В Петербурге поисковики разыскивают 12-летнего мальчика, ушедшего из дома

Школьник имеет худощавое телосложение и тёмно-русые волосы. У него серые глаза.

В Петербурге уже вторые сутки ищут ребенка, который 7 июля ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили на портале поисково-спасательного отряда "Лизаалерт".

Информации о местонахождении 12-летнего мальчика нет. Известно, что у школьника худощавое телосложение и тёмно-русые волосы. Рост подростка 155 см, имеет серые глаза. В день исчезновения был одет в серо-синюю толстовку, розовую футболку, светло-серые шорты и чёрные кроссовки.

При получении любых сведений о местонахождении ребенка важно обратиться по телефонам ПСО "Лизаалерт" 8 905 207-52-56 или 8 800 700-54-52.

Ранее на Piter.tv: с начала июня в Петербурге исчезли 49 детей.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер