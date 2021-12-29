Промышленное производство Петербурга выросло на 7,5% за год

За прошлый год в городе открылись 14 производств с общим объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей.

По итогам минувшего года индекс промышленного производства Петербурга составил 107,5%, что на 3% выше прогнозного показателя. Наибольший вклад в рост отрасли внесли автомобилестроения, металлургического производства, фармацевтическая и пищевая промышленность. Об этом в среду, 2 января, рассказали в пресс-службе Смольного.

Помимо этого, рост объемов выпуска отмечается в производстве машин и оборудования – 111%, компьютеров, электронных и оптических изделий – 109,9%, автотранспортных средств – 102,5%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 100,5%.

За прошлый год в городе открылись 14 производств с общим объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей. Отмечается, что в 2021 году на судостроительных предприятиях города было заложено 8 и спущено на воду 11 кораблей и судов.

По словам Беглова, промышленный комплекс Петербурга привносит в бюджеты всех уровней свыше 57% поступлений. Это основа экономики города и залог его успешного развития.

Ранее в Петербурге в 1,6 раза вырос объем инвестиций в обрабатывающую промышленность. Доходная часть от промышленности составляет 55%

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