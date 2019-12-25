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Прокурор Подмосковья рассказал, как не стать жертвой киберпреступников
Сегодня, 15:28
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Прокурор Подмосковья рассказал, как не стать жертвой киберпреступников

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Сергей Забатурин дал рекомендации гражданам, чтобы не попасться на обман телефонных преступников.

Прокурор Московской области рассказал журналистам телеканала "360" о том, как не стать жертвой киберпреступников. Сергей Забатурин пояснил, что за последние девять месяцев правоохранительные органы по региону зарегистрировали порядка  11 тысяч подобных преступлений. Этот показатель на 20,8% выше, чем за аналогичный период в 2021 году. Эксперт пояснил, что часто мошенники применяют в своей работе подменные телефонные номера и средства IP-телефонии. При помощи специальных сервисов становится затруднительно отследить место звонка. Такие технологии позволяют преступникам совершать звонки по видом абонентских номеров родственников или полиции, банков.

Я направил обращение с предложением рассмотреть вопрос о совершенствовании функционирования указанных автоматизированных систем с целью исключения фактов выдачи кредитных денежных средств жертвам преступлений.

Сергей Забатурин, прокурор Подмосковья

Специалист призвал граждан не соблюдать звонящим персональные данные и банковские или СМС-коды, которые поступают на телефон. Не стоит раскрывать личные данные. Лучшим вариантом будет незамедлительно прекратить диалог и уточнить сведения по "горячей линии" своего банка. Следует уточнить у оператора, действительно ли с вами пытались связаться сотрудники организации.

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Фото: Piter.tv
 

Теги: киберугроза, подмосковье, прокуратура, сергей забатурин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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