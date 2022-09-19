  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратуру Петербурга попросили проверить фестиваль VK Fest на "пропаганду пошлости и деградации"
Сегодня, 21:34
62
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратуру Петербурга попросили проверить фестиваль VK Fest на "пропаганду пошлости и деградации"

0 0

В ведомство обратился Виталий Бородин, глава организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией".

В пятницу, 7 июля, прокуратуру Петербурга попросили проверить фестиваля VK Fest на "пропаганду пошлости и деградации". Подозрение вызвали Элджей, Хаски и Инстасамка. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

В ведомство обратился Виталий Бородин, глава организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией". Он уверен в том, что исполнители "засветились пропагандой наркотиков, пошлости, деградации", а VK Fest "навязывает детям и молодежи самую низменную грязь".

Напомним, что музыкальный фестиваль прошел 1 и 2 июля в парке 300-летия. 

Фото: пресс-служба фестиваля VK Fest

Теги: vk fest 2023, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии