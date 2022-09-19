Прокуратуру Петербурга попросили проверить фестиваль VK Fest на "пропаганду пошлости и деградации"

В ведомство обратился Виталий Бородин, глава организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией".

В пятницу, 7 июля, прокуратуру Петербурга попросили проверить фестиваля VK Fest на "пропаганду пошлости и деградации". Подозрение вызвали Элджей, Хаски и Инстасамка. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

В ведомство обратился Виталий Бородин, глава организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией". Он уверен в том, что исполнители "засветились пропагандой наркотиков, пошлости, деградации", а VK Fest "навязывает детям и молодежи самую низменную грязь".

Напомним, что музыкальный фестиваль прошел 1 и 2 июля в парке 300-летия.

Фото: пресс-служба фестиваля VK Fest