В Петербурге начался VK Fest

В Петербурге стартовал один из крупнейших музыкальных фестивалей страны VK Fest. Он продлится два дня – 1 и 2 июля.

В субботу, 1 июля, в парке 300-летия Петербурга стартовал музыкальный фестиваль VK Fest. Событие будет проходить два дня и соберет больше десятка звезд.

Концертная программа пройдет на всех сценах. Организатора пообещали самых разношерстных исполнителей, начиная от рэперов Boulevard Depo и Хаски и заканчивая певицами ANNA ASTI и Тосей Чайкиной. Музыкальная часть запланирована на 15:00.

Помимо музыкальной части, на фестивале предусмотрены различные зоны, например, можно будет посетить встречу с комиком Иваном Абрамовым, поиграть или даже поучаствовать в спортивных состязаниях.

Кроме Петербурга, фестиваль в этом году пройдет еще в четырех городах России: Владивосток, Новосибирск, Сочи и Москва.

Ранее сообщалось, что забег петербургских котов пройдет 2 июля.

Фото: пресс-служба ВКонтакте