Прокуратура заинтересовалась долгой стоянкой поезда на переезде в Петербурге

Люди больше часа не могли выехать на работу. Поезд перекрыл единственный выезд из ЖК.

Северо-Западная транспортная прокуратура проведёт проверку после длительной стоянки грузового состава на железнодорожном переезде в Московском районе Петербурга. Утром из-за этого люди больше часа не могли выехать на работу. Об этом сообщили на сайте транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, длительная стоянка поезда произошла в связи с неисправностью локомотива на станции "Шоссейная".

На данный момент движение осуществляется в штатном режиме. Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям ответственных должностных лиц и в случае необходимости примут меры.

Фото и видео: ВК/ Наш Самсон/Московский район/Метро Звездная