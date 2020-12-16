Прокуратура заинтересовалась долгой стоянкой поезда на переезде в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура проведёт проверку после длительной стоянки грузового состава на железнодорожном переезде в Московском районе Петербурга. Утром из-за этого люди больше часа не могли выехать на работу. Об этом сообщили на сайте транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, длительная стоянка поезда произошла в связи с неисправностью локомотива на станции "Шоссейная".
На данный момент движение осуществляется в штатном режиме. Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям ответственных должностных лиц и в случае необходимости примут меры.
Фото и видео: ВК/ Наш Самсон/Московский район/Метро Звездная
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