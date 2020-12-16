Грузовой поезд перекрыл выезд из ЖК на Пулковском шоссе

Поезд преградил единственный выезд из комплекса.

Полосу препятствий напоминает дорога на работу жителей ЖК в Московском районе. Утром товарный поезд преградил единственный путь для водителей и пешеходов. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Местные жители отметили, что за месяц это четвертый раз, когда поезд преграждает им путь утром. Сегодня выехать на работу водители не могли больше часа, а пешим родителям с детьми пришлось рисковать и перелезать пути под вагонами товарного поезда.

В ОЖД сообщили, что остановка товарного состава связана с техническими причинами, и подтвердили, что происходит это не первый раз. Поезд освободил проезд только к 9:30.

Фото и видео: ВК/ Наш Самсон/Московский район/Метро Звездная