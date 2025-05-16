Прокуратура устанавливает причины пожара в автосервисе в Подольске

Площадь огня составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Прокуратура Подмосковья устанавливает причины пожара в автосервисе в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 16 мая на улице Промышленной. Поступило сообщение о возгорании ангара с автомобиля. Площадь огня составила 1,5 тысячи квадратных метров. Подольская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара. Отрабатываются все версии случившегося, в том числе поджог.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области на поле взорвался трактор.

Видео: Прокуратура Московской области