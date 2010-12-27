36 работникам промышленного предприятия выплатили не выданные вовремя 880 тысяч рублей зарплаты

Нарушило трудовое законодательство ООО "Континент".

Проверка Прокуратурой Василеостровского района ООО "Континент" привела к хорошим новостям. 36 работникам, оставшимся без выплаченной вовремя зарплаты, полностью вернули деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как выяснилось, начальство предприятия по производству промышленной электроники задолжало своим сотрудникам более 880 тыс. рублей. На виновников завели административные дела о нарушении трудового законодательства, им назначили штрафы на 40 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv