36 работникам промышленного предприятия выплатили не выданные вовремя 880 тысяч рублей зарплаты

Проверка Прокуратурой Василеостровского района ООО "Континент" привела к хорошим новостям. 36 работникам, оставшимся без выплаченной вовремя зарплаты, полностью вернули деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Как выяснилось, начальство предприятия по производству промышленной электроники задолжало своим сотрудникам более 880 тыс. рублей. На виновников завели административные дела о нарушении трудового законодательства, им назначили штрафы на 40 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в Таиланде состоится суд над россиянином за купюры из "банка приколов".
Фото: Piter.tv
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