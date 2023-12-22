Прокуратура открыла в Пулково мобильную приемную после долгой задержки рейса в Дубай

Сотрудники приемной принимают обращения пассажиров.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мобильная приемная открылась после задержки рейса авиакомпании Flydubai. Самолет должен был улететь в Дубай еще 14 января. Отправление рейса перенесли на 16 января.

Сотрудники приемной принимают обращения пассажиров задержанного рейса. Они следят за тем, чтобы компания предоставила пассажирам все сервисные услуги. Оператор должен разместить клиентов в гостинице.

Задержка рейса связана с "операционными причинами". В СМИ появилась информация, что самолет сломан. Данные проверяются.

Ранее на Piter.tv: в причинах задержки рейса "Петербург – Дубай" разбирается транспортная прокуратура.

Фото: Piter.tv