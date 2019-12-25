Прокуратура начала проверку на предприятии в Ленобласти, где рабочий получил ожог 80%

Прокуратура также проверит, как соблюдался закон об охране труда должностными лицами предприятия.

Прокуратура начала проверку на предприятии в Ленобласти, где рабочий во время пожара получил сильнейшие ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уже возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 216 УК РФ), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль. Прокуратура также проверит, как соблюдался закон об охране труда должностными лицами предприятия.

Ранее Piter.tv писал, что мужчина попал в реанимацию с ожогами после пожара на предприятии в Ленобласти. У мужчины ожог тела II степени 80%.

Фото: Piter.tv