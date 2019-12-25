Блокадница через прокуратуру добилась ремонта инженерных систем в квартире

До этого управляющая компания несколько раз игнорировала её обращения.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки, жительницы блокадного Ленинграда по факту грубого нарушения ее жилищных прав со стороны управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Женщина, которая является инвалидом I группы, несколько раз обращалась в ОАО "Сити Сервис" по факту аварийного состояния инженерных систем, расположенных в ее квартире.

Работы произведены не были, а в Государственную жилищную инспекцию была предоставлена ложная информация о выполнении соответствующих работ.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес генерального директора управляющей компании. По результатам пенсионерке произведены все необходимые работы.

Более сотни сотрудников института получили задержанные зарплаты после вмешательства прокуратуры.

Фото: Piter.TV