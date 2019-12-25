Блокадница через прокуратуру добилась ремонта инженерных систем в квартире

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки, жительницы блокадного Ленинграда по факту грубого нарушения ее жилищных прав со стороны управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Женщина, которая является инвалидом I группы, несколько раз обращалась в ОАО "Сити Сервис" по факту аварийного состояния инженерных систем, расположенных в ее квартире.
Работы произведены не были, а в Государственную жилищную инспекцию была предоставлена ложная информация о выполнении соответствующих работ.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес генерального директора управляющей компании. По результатам пенсионерке произведены все необходимые работы.
Более сотни сотрудников института получили задержанные зарплаты после вмешательства прокуратуры.
Фото: Piter.TV
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