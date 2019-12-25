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Прокуратура Тихвина защитила права ребёнка-инвалида
Сегодня, 11:15
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Прокуратура Тихвина защитила права ребёнка-инвалида

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Тихвинская больница не выдавала ребенку-инвалиду соответствующее питание. Вопросом заинтересовалась прокуратура и суд.

Прокуратура Ленинградской области взыскала с ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова" расходы матери ребёнка-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Тихвинская городская прокуратура провела проверку в отношении медучреждения после обращения местной жительницы, которая является матерью ребёнка-инвалида. По её словам, больница не предоставляла своевременное лечебное питание для ребёнка.

Женщина была вынуждена покупать питание за свой счёт. Прокуратура в свою очередь установила, что больница действительно нарушает права ребёнка-инвалида, поэтому в целях устранения нарушений обратилась в суд.

По итогу, мировой суд Тихвинского района решил, что больница должна возместить матери ребёнка все расходы на питание. Исполнение решения поставлено на контроль прокурора.

Ранее сообщалось, что НКО помогут трудоустроиться петербуржцам с инвалидностью. Помощь оказывается на этапах заключения трудового договора, собеседования и испытательного срока. 

Фото: прокуратура Ленинградской области (носит иллюстративный характер)

Теги: инвалид, прокуратура, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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