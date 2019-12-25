Прокуратура Петербурга начала разбираться с остывшей едой в школьных столовых

Ведомство сообщило городским властям о необходимости уделить больше внимания школьному питанию.

Петербургская прокуратура провела проверку в школьных столовых, по итогам которой предложила властям города уделить внимание эффективности работы образовательных учреждений по этому направлению. В пресс-службе ведомства рассказали, какие нарушения нашлись в столовых.

Проверка выявила, что продукты питания хранятся при неправильных температурах и без ярлыков, подтверждающих качество и срок годности. Кроме того, на некоторых кухнях нашли просроченные продукты с признаками порчи, блюда готовили с нарушениями технологии приготовления, повара зачастую не были профессионально подготовленными, а в пищеблоке работало неподходящее оборудование. Также прокуратура выяснила, что готовые блюда во многих столовых часто недовешивали, дети получали завтраки и обеды остывшими, а ряд школ и вовсе не дал ученикам спокойно поесть и необоснованно сократил время обеда с 20 минут до 10 или 15 минут.

Отмечается, что не во всех случаях бракеражные комиссии и школьные советы по питанию контролировали качество еды в учреждениях. Администрации районов также не уделили внимание качеству и безопасности продуктов, поставляемых в столовые. По итогам проверки внесено 18 представлений об устранении найденных нарушений, вынесено пять постановлений о возбуждении административных дел. Прокуратура держит на контроле исправление ошибок.

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