ФНС РФ: Программа отсрочки страховых взносов бизнеса рассчитана на 1,7 трлн руб. в год

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал о работе программы, направленной на поддержку 70 бизнес-отраслей.

Программа отсрочки страховых взносов бизнеса рассчитана на 1,7 трлн рублей ежегодно. Соответствующее заявление в рамках правительственного брифинга сделал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Чиновник заметил, что проект рассчитан на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в конкретных отраслях. В общей сложности программа охватывает 70 экономических направлений.

Им ничего делать не нужно…Минимум усилий и возможность сэкономить достаточно серьезные средства. Это то, что люди могут не платить в течение года. Даниил Егоров, глава ФНС РФ

Российский чиновник Даниил Егоров напомнил о том, что государственная антикризисная программа отсрочек распространяется на второй и третий кварталы 2022 года.

В 2022 году россияне получили налоговые вычеты на сумму более 267 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России

