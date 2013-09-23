Профессор МГУ ударил ножом сына за замечание

РЕН ТВ: Евгений Карцев напал на сына в алкогольном опьянении.

Профессор МГУ ударил сына ножом за замечание. Об этом рассказали журналисты с телеканала РЕН ТВ. В СМИ уточнили, что в преступлении подозревается историк и философ Евгений Карцев. Мужчина смог ранить близкого родственника холодным оружием.

Инцидент произошел вечером 10 июля, когда ученый вернулся домой в нетрезвом состоянии. Эта ситуация не понравилась 39-летнему сыну профессора, который высказал свое мнение. В результате 72-летний Карцев ранил оппонента в живот. После этого пострадавший был госпитализирован. Злоумышленника забрали в отделение полиции.

Напомним, что Евгений Карцев является сотрудником кафедры социологии и менеджмента общественных процессов в МГУ имени Ломоносова.

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Фото: Pixabay.com

