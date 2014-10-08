Профессор Академии имени Вагановой Вадим Десницкий умер в Петербурге

. Вадим Сергеевич начал преподавать в академии в 1970-ом году. Одновременно он продолжал работу в составе балетной труппы Мариинского театра.

Профессор кафедры классического и дуэтно-классического танца Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Вадим Десницкий скончался на 84-ом году жизни в Северной столице. Об этом сообщили на сайте учебного заведения.

О смерти педагога стало известно в понедельник, 25 сентября. Вадим Сергеевич начал преподавать в академии в 1970-ом году. Одновременно он продолжал работу в составе балетной труппы Мариинского театра. Там он исполнял сольные партии с 1960 по 1983 г.г.

Под руководством Десницкого обучались настоящие звёзды балета. Среди них − Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина, Фарух Рузиматов, Алтынай Асылмуратова.

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Фото: ВКонтакте / Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой