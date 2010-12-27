Стоимость за проезд в маршрутках Петербурга останется неизменным

Смольный отклонил предложение перевозчиков увеличить стоимость проезда на маршрутных такси.

Представители Смольного заявили, что повышение проездного тарифа в городских маршрутках пока что не планируется. Недавно к правительству с просьбой увеличить проезд для петербуржцев до пятидесяти рублей обратились два перевозчика: “Питеравто” и “Вест Сервис”. Однако, эксперты считают, что обращения двух операторов недостаточно, чтобы начать рассматривать заявку.

Глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин объяснил, что представленные материалы не позволяют судить об общей ситуации, поэтому чиновники не могут судить об обоснованности роста цен. Для повышения стоимости проезда для пассажиров необходимы заявления не менее 50% перевозчиков.

Напомним, что в настоящее время проезд на городских маршрутных такси составляет сорок рублей.