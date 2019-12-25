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Проектирование нового терминала "Пулково" начнут в следующем году
Сегодня, 14:08
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Проектирование нового терминала "Пулково" начнут в следующем году

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Проект на данный момент проходит стадию корректировки мастер-плана.

Раскрыты детали подготовки нового терминала для петербургского аэропорта. Пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы" – оператора аэропорта "Пулково" – сообщила в разговоре с Piter.tv, что согласование проекта по созданию нового терминала для аэропорта планируют завершить до конца текущего года. 

На сегодняшний день проект находится в стадии корректировки мастер-плана.

пресс-служба ВВСС

В следующем 2022 году здание начнут проектировать, а далее следует этап строительства. Точные даты появления терминала в аэрогавани пока не называют. 

Напомним, что 25 июня глава комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил о плане по модернизации аэропорта, который станет "продолжением первой фазы реконструкции, завершенной в 2015 году". Тогда же Поляков отметил, что терминал должен появиться к 2025 году и позволит увеличить пропускную способность "Пулково" до 40 миллионов человек в год. 

Ранее мы писали, что аэропорт "Пулково" с начала 2021 года обслужил 7,2 млн пассажиров.

Фото: Piter.tv

Теги: новый терминал пулково, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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