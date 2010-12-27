Проекты одиннадцати региональных СМИ признаны лучшими в деле популяризации ТЭК

В номинации "Социальная и экологическая инициатива" - газета «Спектр-Гатчина» (I место) и газета «Лодейное поле» (II место), а в номинации «Прозрачный тариф» - информационный портал «PITER .TV» (I место) и газета «Волховские огни» (II место).

В Ленинградской области определены победители регионального этапа Пятого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных, муниципальных администраций – "МедиаТЭК". В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – 24. Проекты победителей регионального этапа конкурса переданы на заключительный федеральный этап.



Основная цель конкурса - простимулировать интерес представителей СМИ к деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса, выявить среди пресс-служб компаний ТЭК лучшие практики по информированию общественности об инновационном развитии отрасли, способствовать популяризации профессии энергетика



Региональная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители государственных органов власти и эксперты в области ТЭК, выявила победителей в 11 номинациях. В категории "Региональные печатные СМИ, интернет СМИ и информационные агентства " в номинации "Энергоэффективность и энергосбережение" победителями стали - газета "Лужская правда" (I место), газета "Киришский факел" (II место), газета "Всеволожские вести" и журнал Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства "Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства" " (III место).



В номинации "Современное производство и развитие ТЭК" лучшими признаны информационный портал "PITER .TV" (I место), газета "Приозерские ведомости" (II место) и газета "Спектр-Гатчина" (III место).



В номинации "Социальная и экологическая инициатива" - газета "Спектр-Гатчина" (I место) и газета "Лодейное поле" (II место), а в номинации "Прозрачный тариф" - информационный портал "PITER .TV" (I место) и газета "Волховские огни" (II место).



В категории "Региональные телевизионные средства массовой информации" победителями стали ИЦ "Кириши" (в номинации - "Современное производство и развитие ТЭК") и телеканал "ОРЕОЛ47" ( в номинации "Энергоэффективность и энергосбережение").



В категории "Пресс-службы региональных компаний ТЭК" отмечены в номинации "Лучшее корпоративное СМИ" - ЛОЭСК (газета "ТОК47") и концерн "Росэнергоатом" Ленинградская АЭС (издание "Вестник ЛАЭС"), в номинации "Популяризация профессий ТЭК" - Киришская ГРЭС с проектом профориентационного квеста "Хочу стать директором" и концерн "Росэнергоатом" Ленинградская АЭС с проектом "Человек труда".



Управление информации и общественных связей концерна "Росэнергоатом" Ленинградской АЭС признано лучшей пресс-службой в этом году. Управление также стало победителем в номинациях "Современное производство и развитие ТЭК" (проект "Эстафета технологий") и "Социальная и экологическая инициатива" (проект "100 добрых дел ЛАЭС").



Церемония награждения победителей регионального этапа состоится 27 августа в Смольном.



Подведение итогов федерального этапа "МедиаТЭК-2019" состоится в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" 2-5 октября 2019 года в Москве, в ЦВЗ "Манеж".

источник: пресс-служба ЛО