Проект "Star Wars. Органное шоу в Планетарии" реализуется в крупнейшем Планетарии №1. Начало: 22:30. Ценз: 0+

Легендарная музыка из киносаги "Звёздные войны" прозвучит на органе в самом космическом месте Санкт-Петербурга!

Мелодии, ставшие гимном нескольких поколений, виртуозное исполнение и масштабный видеоконтент на самом большом проекционном куполе в Мире!

Тематические персонажи, атмосферный закадровый голос и множество других сюрпризов для настоящих ценителей.

Полное погружение во вселенную Звёздных войн ждёт вас!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.

Подробнее о концерте на сайте www.amadeusconcerts.ru

Фото предоставлено организатором Amadeus Concerts.