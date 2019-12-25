Продажи автомобилей в Петербурге выросли на 19% с начала года

За январь и февраль в городе продали 21 305 новых машин.

Продажи автомобилей в Петербурге за два месяца выросли на 19% в сравнении с тем же периодом 2019 года. По данным агентства "Auto-Dealer-СПб", за январь и февраль в городе продали 21 305 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Отмечается, что петербургский авторынок развивается в 2021 году лучше общероссийского, где реализация новых машин по итогам двух месяцев снизилась на 1,4%. В январе продажи автомобилей в Северной столице выросли на 17%, в феврале – на 21%. Данную динамику городского авторынка по итогам месяца признали лучшей, начиная с мая 2018 года. Продажи машин в Петербурге растут восемь месяцев подряд.

Известно, что лидирует в продажах KIA засчет своего бестселлера Rio. За два месяца продажи этой модели выросли в 2,5 раза. Тройку лидеров продаж замкнули LADA и Hyundai. Снижение продаж с начала 2021 года показали VW, Toyota и Nissan.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России продолжает расти – в январе-феврале она составила 9,9% против 8,2% за тот же период годом ранее.

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