Только в октябре дилеры реализовали всего 13 061 автомобиль.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что продажи автомобилей в Петербурге продолжают падать второй месяц подряд. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб".

Отмечается, что в прошлом месяце дилеры реализовали всего 13 061 автомобиль. По данным экспертов, это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кроме того, самая худшая динамика зафиксирована в мае. Тогда продажи упали на 7%. Генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин отметил, что продажи машин в Северной столице сокращаются уже шестой месяц подряд.

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