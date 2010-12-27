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Продажи автомобилей в Петербурге продолжают падать второй месяц подряд
Сегодня, 12:23
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IRINA_CHALKINA

Продажи автомобилей в Петербурге продолжают падать второй месяц подряд

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Только в октябре дилеры реализовали всего 13 061 автомобиль.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что продажи автомобилей в Петербурге продолжают падать второй месяц подряд.  Об этом сообщили эксперты аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб".

Отмечается, что в прошлом месяце дилеры реализовали всего 13 061 автомобиль. По данным экспертов, это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. 

Кроме того, самая худшая динамика зафиксирована в мае. Тогда продажи упали на  7%. Генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин отметил, что продажи машин в Северной столице сокращаются уже шестой месяц подряд.

Ранее мы сообщали о том, что "Метрострой" показал ход строительства станции "Юго-Западная".

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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