Петербургский авторынок продолжает падать: объем продаж за июль снизился на 4%

Ситуация могла бы быть лучше без Hyundai, Ford и Ravon.

Продажи автомобилей в Петербурге сократились на 4% за июль 2019 года. Всего за второй месяц лета автодилеры продали 12 027 машин. Таким образом, городской авторынок продолжает незначительно сокращаться четвертый месяц подряд. Об этом сообщило аналитическое агентство "Auto-Dealer-СПб".

По словам аналитиков, на негативную динамику продаж влияют три автобренда - Hyundai, Ford и Ravon. Без них ситуация могла бы быть в незначительном плюсе.

Тем не менее, за семь месяцев 2019 объем продаж автомобилей сократился на 2% по сравнению с 2018 годом. Самыми продаваемыми брендами стали Kia, Hyundai, Lada, Renault, VW, Skoda и Ford.

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